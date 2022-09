Vous avez toujours peur de ne pas récupérer votre valise à l'aéroport ? La vidéo hallucinante qui va vous donner raison

Partir en vacances peut être parfois tout sauf reposant. Entre les arnaques à la location, le mauvais temps sur place ou encore les retards des avions ou trains, ce ne sont pas les possibilités de galères qui manquent. Et depuis quelques années, une nouvelle s'est ajoutée à la liste : la disparition mystérieuse de nos valises.

Le mystères des valises qui disparaissent

En effet, si le phénomène n'est bien évidemment pas nouveau, il s'est en revanche étrangement accentué ces derniers mois. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater que de plus en plus de voyageurs en avion ne retrouvent pas leurs bagages à l'aéroport une fois l'atterrissage effectué. Certains sont parfois oubliés au point de départ, d'autres sont placés dans les mauvais engins et d'autres encore disparaissent à jamais.

Faut-il comprendre que nos valises ont une âme et que, lassées de rester enfermées dans un placard les trois quarts de l'année, elles profitent de nos vacances pour se faire la malle et retrouver leur liberté ? Si on aimerait effectivement croire que notre monde est aussi cool que celui d'un Pixar, la réalité est malheureusement aussi triste que frustrante.

Vols et reventes, une arnaque dévoilée

Dans un reportage du 19:45 (M6) diffusé ce mardi 13 septembre 2022, il a tout simplement été révélé que nos valises étaient (sans grande surprise) volées avant d'être ouvertes et/ou sujettes à des reventes sur le marché noir. C'est la découverte qui a été faite pour deux jeunes femmes ce week-end, victimes de telles disparitions, qui ont pu retracer leurs bagages grâce à des traceurs AirTag qui avaient été placés au préalable à l'intérieur.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, leur enquête les a donc menées de l'aéroport d'Orly jusqu'au Kremlin-Bicêtre, commune proche de Paris, où elles ont pu assister à la revente d'une de leurs valises. Puis, un peu plus tard, c'est du côté d'un bois près de l'aéroport qu'elles ont repéré un cimetière de bagages éventrés, la plupart provenant du même vol qu'elles.