Vikings Valhalla, Week-end Family, Désenchantée saison 4... top 10 des séries à voir en février 2022

Pam and Tommy

Plongée dans le couple sulfureux de Pamela Anderson et de Tommy Lee dans la mini-série Pam and Tommy. Composée de 8 épisodes, cette série raconte le mariage du couple et la publication de leur sextape qui avait fait scandale. Au casting ? Lily James et Sebastian Stan complètement métamorphosés pour jouer les rôles principaux. On retrouvera aussi Seth Rogen, Nick Offerman et Taylor Schilling parmi la liste des acteurs.

Date de sortie : dès le 2 février sur Disney+.

Ridley Road

Lancée en Angleterre sur BBC One en octobre, Ridley Road arrive sur Canal+. Adaptée du roman du même nom publié par Jo Bloom, elle raconte le parcours de Vivien, une jeune femme juive, dans les années 60. Alors que sa famille veut la marier de force, elle quitte tout pour partir à Londres. Elle va être confrontée à la montée du fascisme et va être recrutée pour infiltrer une organisation néo-nazie.

Date de sortie : dès le 7 février sur Canal+.

Désenchantée saison 4

Eh oui, la série d'animation de Matt Groening est de retour, un peu plus d'un an après sa saison 3. Devenue reine de Dreamland à la fin de la troisième saison, Bean va avoir du pain sur la planche entre son mariage à venir et son père. Séparée d'Elfo et de Luci, Bean va devoir trouver sa voie... et va évidemment recroiser la route de ses amis.

Date de sortie : le 9 février sur Netflix.