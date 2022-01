Inventing Anna sur Netflix : Shonda Rhimes raconte l'histoire d'une grosse arnaqueuse, la bande-annonce

Crossroads, Princesse malgré elle, Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, How to Get Away with Murder, La Chronique des Bridgerton... Au fil de sa carrière, Shonda Rhimes nous a offert des séries et films devenus cultes. En 2017, la productrice signait un accord avec Netflix et avait pas moins de 12 projets en cours fin 2020. Après Bridgerton dont elle est productrice et qui aura bientôt un spin-off et une saison 2, Shonda Rhimes dévoilera dans moins d'un moins sa première création pour la plateforme.

Inventing Anna, l'histoire d'une vraie arnaqueuse de génie

Cette mini-série s'intitulé Inventing Anna. Basée sur un article du New York Times écrit par Jessica Pressler. Il raconte comment Anna Sorokin aussi appelée Anna Delvey, une jeune russe, s'est construit une immense fortune, mensonge après mensonge. La jeune femme s'est fait passer pour une riche héritière afin d'arnaquer des banques, des hôtels ou encore des investisseurs. Une histoire folle qui sert donc d'inspiration pour cette série dans laquelle on retrouvera Julia Garner (Ozark) dans le rôle principal.

La bande-annonce dévoilée ce vendredi 14 janvier 2022 promet d'aller aux origines de cette arnaque folle en retraçant le parcours d'Anna Delvey. Face à la jeune star d'Ozark, on retrouvera notamment au casting Anna Chlumsky (Veep), Laverne Cox (Orange is the New Black), Katie Lowes (Scandal), Jeff Perry (Scandal), Arian Moayed (Succession) ou encore Alexis Floyd (The Bold Type).

Inventing Anna sera disponible sur Netflix le 11 février prochain.