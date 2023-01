Vikings Valhalla : cette théorie pour la saison 3 qui va redonner le sourire après les grosses larmes

La saison 2 de Vikings : Valhalla était très attendue par les fans. La série Netflix spin-off de Vikings, a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Dès le premier épisode, les fans ont eu le coeur brisé par la terrible séparation de leur couple préféré : Freydis et Harald. Une rupture logique vu que chacun veut suivre son propre parcours, mais qui en a bouleversé plus d'un.

La rupture de trop

Sur Twitter, les fans se déchaînent. "Freydis et Harald méritaient de finir ensemble", "j'ai pleuré", "si Freydis et Harald retournent pas ensemble, je casse ma tête", écrivent-ils. En plus de se séparer, Freydis et Harald prennent donc deux chemins complètement différents. Si Freydis devient une guerrière (assez badass on ne va pas se mentir), Harald rencontre une autre femme. Et ça aussi, ça ne plait pas.

Ce que Harald ne sait pas, c'est que Freydis a accouché, toute seule (oui, badass on a dit), d'un garçon dont il est le père. Cette rupture est donc un vrai choc pour les fans qui espèrent vraiment qu'il rencontrera son enfant. Cependant, cette réunion entre l'ancien couple et leur bébé n'est pas impossible et pourrait être centrale dans la saison 3.

