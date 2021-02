Vanina (The Voice 2021) dans l'équipe de Florent Pagny, Amel Bent déçue ? Sa mise au point

La saison 10 de The Voice est en pleine polémique depuis que d'anciens messages racistes et homophobes de The Vivi ont refait surface. La production n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en prenant la décision de virer Vincent du concours. L'aventure s'arrête donc pour le rappeur/streameur, mais continue pour Nikki Black, Polo, Lara Bou Abdou ou encore Vanina, déjà connue pour sa participation à la Star Academy sur NRJ 12, mais aussi pour être la choriste d'Amel Bent.

Amel Bent défend son amie Vanina

La coach de The Voice 2021 a d'ailleurs eu un choc en découvrant son amie sur la scène des auditions à l'aveugle, d'autant plus qu'elle ne s'y attendait pas du tout : "Ça aurait été de la triche de lui dire que j'allais faire l'émission parce que je la connais. Je ne voulais pas qu'elle soit concentrée à essayer de me reconnaître", a confié Vanina en interview avec PRBK.

Malgré son amitié avec Amel Bent, la chanteuse a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny, ce qui a surpris et déçus certains téléspectateurs, mais qu'en pense vraiment l'interprète de Ma philosophie ? "Ma Vanina, mon amie, tout le monde ne comprendra pas ton choix d'avoir choisi la team Florent, moi je l'ai compris tout de suite... Tu n'as pas fait tout ce chemin pour qu'on remette en question ton talent et ta valeur. Et en venant chez moi, on aurait ouvert cette porte. Je t'aime et je suis fière de toi... On sera toujours dans la même équipe", a-t-elle réagi en story sur Instagram.

"Ce n'est pas parce que je connais Amel que je suis là"

Pour Vanina, il était aussi logique de ne pas intégrer la team d'Amel Bent dans The Voice 2021 : "Je voulais éviter l'amalgame qui aurait pu se faire. Je me souviens d'un chanteur dans The Voice qui travaillait avec M. Pokora et qui est allé avec lui. Je veux que les gens se fient à mes prestations. Ce n'est pas parce que je connais Amel et que je travaillais pour elle, que je suis là", nous a-t-elle expliqué.