Vanessa Hudgens séparée d'Austin Butler : elle se serait rapprochée d'un autre homme

Dharon E. Jones joue l'un des rôles principaux (Riff, le leader du gang des Jets) de cette nouvelle adaptation de West Side Story. Plusieurs sources qui étaient présentes à la soirée de lancement et à l'after-party ont assuré que Vanessa Hudgens et le comédien auraient fait une "dirty dancing" (oui, comme le titre éponyme du film culte), c'est-à-dire une "danse sale", ultra sexy.

"Dharon et Vanessa, fraîchement célibataire, n'étaient pas vraiment timides à propos de leur rencontre et de leur danse" ont ainsi raconté les sources du tabloïd, "finissant même sur une plate-forme surélevée en train d'exécuter leurs meilleurs mouvements devant une foule d'applaudissements".

Ils auraient échangé leurs numéros

La star que vous avez récemment pu voir dans les films La princesse de Chicago et L'alchimie de Noël sur Netflix semble donc plutôt bien vivre son célibat. Après s'être fait tatouer un nouveau tatouage et avoir posté plusieurs soirées entre copines sur les réseaux sociaux, Vanessa Hudgens serait prête à tourner la page d'Austin Butler. Non seulement les deux acteurs auraient passé la soirée à se déhancher l'un contre l'autre, mais ils n'auraient pas non plus caché leur attirance mutuelle. En effet, celle qui a aussi partagé la vie de Zac Efron et son possible futur boyfriend "ont échangé leurs numéros" de téléphone.

A noter qu'en plus de la nouvelle version de la célèbre comédie musicale à Broadway, West Side Story aura aussi droit à une nouvelle adaptation au cinéma. Le film sera réalisé par Steven Spielberg, avec Ansel Elgort et Rachel Zegler, une lycéenne inconnue, dans les rôles titres de Tony et Maria. La sortie est prévue pour décembre 2020.