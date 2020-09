Université : Frédérique Vidal annonce 30 000 places supplémentaires d'ici 2022

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux étudiants, futurs étudiants et universités : Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé ce vendredi 4 septembre 2020 la création de 30 000 places supplémentaires dans les universités entre 2020 et 2022. Seront concernées les filières les plus demandées : "Elles le seront notamment dans la santé et le paramédical, le numérique et le développement durable, toutes ces filières en tension" qui "ont pris du sens au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois", explique-t-elle dans une interview accordée au Figaro. Une interview dans laquelle elle se dit favorable au présentiel : "Les établissements sont prêts à recevoir les étudiants".

30 000 places supplémentaires dans les universités d'ici 2022

Alors que le plan de relance annoncé par le gouvernement prévoit 100 milliards d'euros, 5,7 milliards seront consacrés au ministère de l'Enseignement supérieur, dont 180 millions d'euros à l'ouverture de places supplémentaires. Voilà qui devrait quelque peu soulager les étudiants et les universités alors que les places sont chères, et d'autant plus en cette rentrée 2020. Alors que le taux de réussite au baccalauréat 2020 a atteint un record (91,5%) en raison du contrôle continu et de l'assouplissement des corrections, de nombreux établissements d'enseignement supérieur se disaient débordés face à cet aflux soudain de bacheliers auquel ils n'étaient pas préparés...