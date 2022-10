Une membre de la série Dahmer victime de racisme sur le tournage, elle dénonce l'ambiance toxique des coulisses

Dans Dahmer : Monstre, L'histoire de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy a voulu, à travers l'histoire du serial killer, dénoncer le racisme au sein de la police : plusieurs voisins du tueur avaient prévenu les forces de l'ordre de son comportement suspect mais ces derniers n'ont rien fait, ce qui a mené à la mort de 17 hommes. Une idée belle sur le papier qui, dans les faits, serait moins reluisante côté coulisses. Après les critiques des proches des victimes qui n'ont pas été contactés par Netflix avant la sortie de la série, un nouveau témoignage fait parler.

"J'ai été traitée horriblement"

Kim Alsup, membre de l'équipe spécialisée dans les protocoles Covid, a pris la parole. Sur Twitter (son compte est désormais privé) et dans une interview donnée au Los Angeles Times, cette dernière a levé le voile sur les coulisses horribles du tournage de Dahmer. Kim Alsup déclare avoir été mal traitée par les membres de la production et assure qu'elle était l'une des seules personnes noires ayant participé au tournage. "J'ai travaillé sur cette série et j'étais l'une des deux seules personnes noires de l'équipe et ils n'arrêtaient pas de m'appeler par le prénom de l'autre personne. Nous avions toutes les deux des tresses. Elle avait la peau foncée et faisait 1m77. Je fais 1m65. Travailler sur cette série m'a tout pris, j'étais traitée horriblement" a-t-elle expliqué dans un tweet.

>> Bien pire que Jeffrey Dahmer : ce serial killer méconnu a tué au moins 221 personnes (et il pourrait sortir de prison dès l'an prochain) <<

Pour le Los Angeles Times, Kim Alsup a réitéré ses accusations, déclarant même que Dahmer était "l'une des pires séries sur laquelle [j'ai] travaillé". "On m'appelait par le prénom de la seule autre fille noire qui ne me ressemblait pas du tout, alors que moi, j'ai appris les prénoms de 300 personnes" ajoute-t-elle, expliquant aussi que cette expérience était "fatigante". Toujours choquée par son expérience, elle explique même qu'elle ne veut pas voir la série. "Rien que la bande-annonce m'a donné du stress" a-t-elle confié.

Une nouvelle polémique donc contre la série de Netflix avec Evan Peters. Sur Twitter, des internautes avaient aussi dénoncé un choix problématique de la plateforme qui avait été corrigé ensuite. Sans parler des réactions 100% malaisantes de certains internautes au sujet du serial killer. Bref, une chose est sûre, Dahmer n'a pas fini de faire parler...