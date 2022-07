Une école pour devenir influenceur fait halluciner les internautes, elle semble surtout complètement bidon

Vraie promesse ou future arnaque ?

A en croire les informations de BFMTV, l'option "arnaque totale" ne serait pas à exclure. Et pour cause, là où la vidéo n'a déjà rien de très professionnelle (elle se contente de scènes récupérées dans des banques d'images, ne dévoile aucune images des locaux et du personnel, et n'explique en rien le plan/concept), l'arrière-boutique serait tout aussi flou.

Si le site Internet apporte quelques précisions sur cette formation (elle durerait 28h, se déroulerait par visioconférence, des groupes de 10 à 15 personnes seraient formés, les professeurs seraient des experts en marketing digital, marketing d'influence et marketing), BFMTV tient à mettre en garde le public sur cette offre un peu trop belle pour être crédible. "Dans les mentions légales, il est inscrit que le site est édité par une entreprise, dénommée "Consumedias" et immatriculée à Malte", dénonce le média, tandis que le nom de domaine serait "enregistré aux Bahamas".

Plus inquiétant ? Les mentions lisibles dans les conditions générales d'Amabaza, si elles sont pour le moins honnêtes, laissent dans le même temps craindre une belle désillusion après avoir payé les 1200€ demandés à l'inscription. "Aucune garantie quant à l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité, la facilité d'utilisation ou l'adéquation à un certain but du contenu", y est étonnamment écrit. Aïe.

Enfin, alors que BFM pointe du doigt d'autres curiosités que l'on vous invite à découvrir, la plus "drôle" d'entre elles concerne... la force de frappe d'Ambaza sur Internet. Ou plutôt, son manque de puissance. Pour une école censée former les futurs VRP d'Instagram, Snapchat et TikTok, Ambaza est totalement absent des réseaux sociaux (Twitter/Insta) et n'est suivi que par 16 personnes sur Facebook. Prometteur tout ça...

Les internautes n'y croient pas

A noter que la cible première de cette formation ne semble pas du tout convaincue par celle-ci. Sur Twitter, nombreux sont les internautes à se moquer de cette offre et à émettre de nombreux doutes à son sujet et à critiquer son projet. "Franchement, on pensait avoir fait le tour des écoles privées sans aucune valeur mais alors là on arrive encore à être surpris, une école pour devenir influenceur, on touche le fond", peut-on ainsi lire, tout comme, "J'ai regardé un peu sur leur site et leur chaîne YouTube c'est catastrophique, les comptes Insta de leurs "étudiants" sont ultra génériques, sans aucune âme. 1 mois après ils prennent même pas 100 abonnés, faut fuir ce genre d'arnaque à tout prix" ou encore, "Pour les candides qui se disent why not, y a aucune corrélation entre 20 000 followers et 5000 euros par mois (sauf dans le cas particulier des sectes)".