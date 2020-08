Un remède anti gueule de bois en approche ? La grande découverte de chercheurs finlandais

Pendant que la course au vaccin contre la Covid19 continue et que Vladimir Poutine affirme avoir trouvé "un vaccin efficace" pour janvier 2021, d'autres recherchent un remède anti-gueule de bois... et l'ont semble-t-il trouvé ! Après avoir étudié 19 hommes, des chercheurs finlandais des universités d'Helsinki et de Finlande en ont peut-être trouvé dans la L-Cystéine, qui est un acide aminé et antioxydant produit naturellement par le corps humain, un remède miracle.

Un remède miracle contre la gueule de bois trouvé ?

Selon les résultats d'une étude publiée le 18 août dernier dans l'Oxford Academic journal of Alcohol and Alcoholism, "la L-cystéine prévient ou atténue la gueule de bois, les nausées, les maux de tête, le stress et l'anxiété". Mais comment est-ce possible ? Le comprimé aiderait le foie à traiter l'excès d'alcool dans le système digestif. "La L-cystéine réduirait le besoin de boire le lendemain avec aucun ou moins de symptômes de la gueule de bois. Dans l'ensemble, ces effets de la L-cystéine sont uniques et semblent avoir un avenir dans la prévention ou le soulagement de ces symptômes nocifs ainsi que dans la réduction du risque de dépendance à l'alcool".

Si cela peut paraître être une bonne nouvelle pour tous les adeptes de soirées arrosées qui passent leur lendemain de cuite aux toilettes, cela s'avère inquiétant en ce qui concerne les addicts : "ça pourrait poser un risque qu'une personne boive encore plus, faute de craindre la gueule de bois", remarque le professeur Markus Metsälä.