Un Indien dans la ville : que devient Ludwig Briand alias Mimi-Siku ?

"Je ne me suis jamais vraiment considéré comme une star"

Ludwig Briand a donné de ses nouvelles à Télé Loisirs. "Je ne me suis jamais vraiment considéré comme une star. Et puis même avec le recul, à peine une étoile filante !" a-t-il d'abord expliqué. "Un Indien dans la ville c'est ma seule expérience cinéma, après j'ai fait des court-métrages, des séries : La Caverne de la Rose d'Or, Un et un font six" et il avait aussi fait une apparition dans un épisode de Nestor Burma. "Mais j'avais conscience du côté éphémère de cette carrière" a-t-il avoué.

Du coup, "à mes 18 ans, quand j'ai réussi mon bac, j'ai enchaîné sur des études de droit" a déclaré l'interprète de Mimi-Siku, "je voulais me consacrer à mes études pour avoir une sécurité". Ludwig Briand est alors devenu attaché commercial dans l'immobilier, comme il l'avait révélé dans une interview au magazine Entrevue en 2007. Ludwig Briand a aussi failli participer à Secret Story mais avait refusé, comme il l'avait précédemment confié.

Puis, en 2015, il a intégré l'ENG (École nationale des greffes) à Dijon. Et depuis, l'ex acteur est devenu greffier. "Je suis fonctionnaire de l'État, plus précisément greffier au ministère de la justice, donc rien à avoir avec le cinéma !" a-t-il indiqué à Télé Loisirs.

Il est en couple sans enfant pour l'instant et vit en banlieue parisienne

Côté coeur, tout va bien pour lui. Il a dévoilé être en couple, sans enfant pour l'instant. "Je n'ai pas d'enfant pour le moment mais quand j'en aurai je leur montrerai certainement le film. Ce n'est pas quelque choses dont j'ai honte, au contraire !" a-t-il déclaré. Lui qui vit en banlieue parisienne était champion d'Île-de-France de poker amateur en 2013 et pratique le karaté.