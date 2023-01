Un homme perturbe TPMP en direct : accusé d'être responsable de ce pari débile, Manu Lévy réagit

La soirée de Cyril Hanouna a été particulièrement mouvementée le jeudi 5 janvier 2023 dans TPMP. Après avoir viré ses chroniqueurs et le public du 6 à 7 pour se retrouver seul avec une femme sur laquelle il a craqué, l'animateur de C8 a été confronté à un incident en direct dans la suite de son émission.

Un homme perturbe TPMP en direct sur C8

Alors qu'il lançait un débat sur les actions de militants écologistes, Cyril Hanouna a fait face à l'irruption d'un individu en plateau. La sécurité est intervenue. L'animateur de TPMP a calmé le jeu et a permis à l'individu de prendre la parole. Celui-ci a expliqué vouloir devenir le "premier youtubeur de France d'ici à 2026".

Cyril Hanouna s'est agacé de cette explication de l'individu, qui s'est présenté comme étant Jordan Mourot. "Qu'est-ce que tu viens me faire chi*r ? Tu as mis la sécurité en panique", s'est-il emporté. L'animateur a tenu à mettre en garde les téléspectateurs contre de telles pratiques. "Ne le faîtes pas parce que, là, ça s'est bien passé, mais sinon, ça peut partir en cacahuètes...", a-t-il alerté.

L'individu a avancé qu'il s'était permis de perturber Touche pas à mon poste suite à un défi lancé par Manu Lévy, animateur du 6/10 sur NRJ. "Manu Lévy, on t'embrasse mon chéri, mais lui, il a failli se faire défoncer pour toi. Le gars voulait être youtubeur, il va avoir des dents en moins...", a déploré Cyril Hanouna.

Manu Lévy réagit à la polémique

Au lendemain de cet incident, Manu Lévy a réagi sur NRJ. Il a démenti tout pari avec Jordan Mourot. L'animateur a martelé qu'il ne lui avait jamais demandé d'aller à la Canal Factory pour perturber le direct de TPMP. "Je n'ai jamais dit ça !", a-t-il lâché, avant de faire des révélations sur celui qui ambitionne de devenir le premier youtubeur de France.

"Il nous avait laissé un message sur notre répondeur sur l'application. Il nous avait dit qu'il voulait être le premier youtubeur de France. On a diffusé son message. Et à la fin du message, je lui ai dit: 'Il n'y a pas de problème, appelle-nous", a-t-il détaillé, avant de souligner: "Il y a une différence entre 'Appelle-nous' et 'Incruste-toi dans l'émission de Cyril Hanouna".

Manu Lévy a regretté d'avoir été "mis dans la sauce" par Jordan Mourot. "J'ai dû envoyer des messages à l'équipe de Cyril Hanouna pour dire que je n'y étais pour rien. Le mec, ce qu'il a fait, c'était super dangereux !", a-t-il conclu, tout en indiquant qu'il ne portera pas plainte contre celui qui souhaite devenir le premier youtubeur de France...