"Qu'est-ce qu'elle fout là ?", "d'un ennui"... La nouvelle chroniqueuse de TPMP se fait déjà détruire sur les réseaux sociaux

Ce jeudi 5 janvier 2023, en prenant l'antenne de TPMP, Cyril Hanouna a annoncé à ses chroniqueurs qu'ils les avaient déjà évalués et qu'il savait déjà qui serait là ou pas l'année prochaine. "Je voudrais vous dire, ça fait trois jours qu'on est revenu et j'ai déjà tiré des enseignements sur diverses personnes ici. Je sais déjà qui reviendra l'année prochaine. Il m'a fallu 3 jours pour savoir qui était trop payé, qui ne méritait pas de venir tous les jours, et qui serait mieux chez lui", a déclaré celui à qui Kelly Vedovelli a fait une demande très étrange pour la nouvelle année.

"Ringardise quand tu nous tiens"

Dans cette quatrième émission de l'année 2023, Baba a également présenté une nouvelle chroniqueuse. Natacha Amal, qui est déjà apparue dans TPMP People auprès de Matthieu Delormeau, a ainsi fait sa grande première autour de la table de TPMP. Malheureusement, sa première participation n'a pas convaincu. En effet, de nombreux téléspectateurs l'ont critiquée sur Twitter.

"Natacha Amal est d'un ennui....", "Décidément que des has been. Triste télévision française", "J'aime bien la femme mais ce n est pas son métier","Elle est gentille mais c est trop long quand elle parle, on s'endort", "Elle n'apporte rien du tout !🤔", "Qu'est-ce qu'elle fout là ?", "Elle est où Danielle ? 😭😭😭😭💓💓💓", "Ça y est il a viré la vieille Danielle Moreau qu'il a tellement humiliée pour la remplacer par une vieille actrice has been", "Ringardise quand tu nous tiens", peut-on lire, entre autres, sur le réseaux social.