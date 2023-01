Cyril Hanouna craque en direct sur une femme du public de TPMP et vire tout le plateau : "Je veux être seul avec ma meuf"

Juste avant Touche pas à mon poste, où un homme a provoqué une grosse panique en plateau, Cyril Hanouna a orchestré la deuxième partie du 6 à 7 le jeudi 5 janvier 2023 sur C8. L'animateur y est tombé sous le charme d'une spectatrice...

Alors qu'il s'adressait à son chroniqueur, Gilles Verdez, Cyril Hanouna a été interpellé par la présence d'une femme dans le public. "Il y a une femme magnifique derrière vous franchement", a lancé l'animateur de TPMP à celui qui a failli perdre sa femme à cause d'une fan.

Cyril Hanouna craque sur une spectatrice...

Cyril Hanouna s'est dirigé vers cette spectatrice. "Franchement, vous êtes magnifique ! Ah non, mais vraiment...", lui a-t-il lâché, avant d'ajouter: "Sans déconner, j'ai l'impression d'être arrivé au paradis". Une déclaration qui a provoqué l'hilarité du public présent sur le plateau du 6 à 7 et de Touche pas à mon poste.

L'animateur vedette de C8 ne s'est pas arrêté là. "Sur la tête de ma mère, quand tu vois le paradis, il y a une meuf comme ça qui t'attend. Non mais, c'est un truc de fou !", a-t-il martelé. La spectatrice était accompagnée de sa fille. Cette dernière a également fait chavirer Cyril Hanouna. "On dit souvent : Quand on voit la mère, on voit la fille...", a-t-il commenté.

Cyril Hanouna s'est empressé de donner la parole à Muriel. "Vous êtes magnifique !", lui a-t-il martelé. La spectatrice lui a retourné le compliment: "Vous êtes très beau". Jean-Marie Bigard a estimé que la situation devenait un peu dérangeante. "On va peut-être vous laisser...", a-t-il lancé à l'animateur de C8.

Le plateau du 6 à 7 et TPMP évacué

Une décision radicale a été prise par Cyril Hanouna. Ce dernier a tout bonnement viré ses chroniqueurs. "Barrez-vous !", leur a-t-il lancé. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a aussi demandé au public de quitter le plateau. Même Samy Naceri, invité de l'émission, a été prié de céder à cette exigence de l'animateur de TPMP.

S'en est suivi un moment de flottement au cours duquel le public a été évacué du plateau. "Tout le monde sort. J'en ai rien à foutre ! Tout le public, sortez ! Sortez tous, magnez-vous le cul ! Vous voyez pas que je suis sur un bail ? Il y a une alerte amour, une alerte sentiment. Dépêchez-vous, l'amour n'attend pas", a-t-il lancé à ses spectateurs, amusés par la situation.

Alors que l'évacuation complète du plateau peinait à se conclure, Cyril Hanouna s'est agacé. "Sortez-tous ! Les mecs de la sécurité, occupez-vous de ça. Faîtes moi sortir tout le monde. Je veux être seul avec ma meuf", a–t-il lâché. L'animateur a ensuite invité le public à aller boire un café.

"Ne restez pas là, vous n'avez rien à voir !"

Certains spectateurs ont pris leur temps pour sortir du plateau. De quoi provoquer un nouveau coup d'éclat de Cyril Hanouna. "Barrez-vous ! Merci de partir au plus vite. Partez ! Ne restez pas là, vous n'avez rien à voir. C'est que des cochonneries. Vous n'avez rien à voir !", leur a-t-il lancé.

Cyril Hanouna a fini par se retrouver seul en plateau avec Muriel. "On est seuls. Je n'aime pas quand il y a beaucoup de monde, ça m'oppresse", s'est-il justifié. Quelques instants plus tard, l'animateur a invité Muriel à le rejoindre au milieu du plateau pour un slow. "Avec plaisir !", lui a-t-elle répliqué.