"Ça aurait pu dégénérer" : un chroniqueur de TPMP dragué par une fan, il évite de justesse une bagarre avec sa femme

Gilles Verdez fait un début d'année 2023 en fanfare dans TPMP ! Alors qu'il avait pris comme bonne résolution de moins s'énerver, le chroniqueur n'aura pas tenu bien longtemps. Dès le 3 janvier, il s'est embrouillé très fort avec Matthieu Delormeau. "Toi, ta gu*ule (...) Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait réussir en étant honnête. Quand tu vends huit fois le même documentaire sur Disney en changeant une interview et en le facturant je ne sais pas combien, est-ce que c'est honnête ?", a-t-il lancé à son collègue.

"Ma boite qui marche si mal comme l'autre c*n le dit, elle fait tourner 4 CDI et 20 personnes. Pendant que tu mets ta petite gue*le sur CNEWS pour gagner du pognon, moi, je donne du travail à 20 personnes (...) Et toi, tu donnes du travail à qui ? Tu n'es même pas journaliste, ta carte de presse, tu te l'es mise dans le c*l. Tu n'as aucune intégrité à part répondre aux ordres !", lui a répondu celui qui a embrassé Delphine Wespiser. Un clash qui restera dans les annales de l'émission.

"Une fan, je pense, qui me voulait"

Ce mercredi 4 janvier 2023, Gilles Verdez a encore fait parler de lui. Après avoir diffusé un extrait dans lequel le rappeur Bad Bunny balance le téléphone portable d'une fan, Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs : "Est-ce que vous, vous avez déjà eu un mouvement d'humeur avec un ou une fan ? Dites la vérité. Ou bien est-ce qu'il vous est arrivé un truc relou avec quelqu'un ?"

"À un salon du bijou avec Fatou, il y a eu une altercation et je me suis interposé entre la fan, Fatou et moi", raconte Gilles Verdez à Baba, qui lui demande d'en dire plus car il n'a pas tout compris.

"Une fan, je pense, qui me voulait", continue le chéri de Fatou, sous les rires de ses collègues. "Déjà c'est pas crédible ça !", s'amuse Jean-Marie Bigard. "L'histoire démarre mal", insiste Cyril Hanouna.

"Je me suis interposé avec toute ma force et ma vigueur"

"Ça a l'air de vous surprendre, vous avez tort. Et donc elle voulait vraiment une photo avec moi. Fatou lui a dit 'dans ces cas là, on demande, on est poli, etc'. Le ton est monté et franchement, je me suis interposé avec toute ma force et ma vigueur pour que ça ne dégénère pas", reprend Gilles, avant d'ajouter : "Ça aurait pu dégénérer entre elles donc j'ai dit à Fatou de se calmer, je l'ai emmenée sur le côté et j'ai dit à la fan 'je reviens tout à l'heure', etc".

"J'étais fier de moi parce que j'ai géré la colère des autres. Et ça, pour moi, c'était un grand pas pour le rétablissement", conclut-il.

Très étonné par l'anecdote de son chroniqueur, Cyril Hanouna est ensuite rapidement passé à autre chose.