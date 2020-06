Twilight : Anna Kendrick évoque le tournage compliqué, "J'avais envie d'assassiner tout le monde"

Actuellement au casting de la série Love Life disponible sur HBO Max aux Etats-Unis (la plateforme ne devrait pas débarquer avant 2021 en France), Anna Kendrick en a profité pour revenir sur l'un de ses premiers rôles au cinéma : celui de Jessica dans Twilight. L'actrice a joué dans quatre des cinq films de la saga, dont le tout premier, qui ne lui a pas laissé un bon souvenir. Pas à cause de tensions au sein du casting mais à cause de... la météo !

Pourquoi le tournage de Twilight était catastrophique selon Anna Kendrick

Avant de devenir une franchise qui a rapporté des millions de dollars au box-office, c'est en petit comité qu'a été tourné le premier film Twilight, réalisé par Catherine Hardwicke, qui fut ensuite virée de la saga. Le tournage du premier film a duré 44 jours et s'est déroulé à Portland, dans l'Oregon. Problème ? Cette région n'est pas vraiment connue pour sa météo favorable, une chose qui a été difficile à vivre pour les acteurs, et en particulier pour Anna Kendrick. L'actrice garde d'ailleurs un mauvais souvenir de cette période, comme elle l'a confié à Vanity Fair.

"Ce dont je me souviens, c'est d'avoir froid et d'être triste. Je me souviens que mes Converse étaient trempées et je me disais : 'C'est un super groupe d'acteurs et je suis sûre que nous pourrions être amis mais j'ai envie d'assassiner tout le monde'" a confié l'actrice. Une expérience qui l'a quand même rapprochée des autres acteurs. "C'était un peu comme si on avait traversé une épreuve traumatisante. Comme si on avait survécu à une prise d'otage, on est liés pour la vie" ajoute la star.