TPMP : Pascal Salviani (Koh Lanta) devient chroniqueur de Cyril Hanouna

Pascal Salviani rappelle qu'il est blacklisté de Koh Lanta

Mais Cyril Hanouna a tout de même demandé à Pascal s'il ne lâcherait pas TPMP pour aller tourner dans un Koh Lanta All Stars si la production l'appelait. "On peut pas m'appeler pour une seule raison : je suis blacklisté puisque j'ai fait de la télé-réalité, ce que je ne regrette pas du tout" a-t-il expliqué, lui qui avait été candidat dans Les Anges 11 sur NRJ12. Une aventure qu'il avait adoré faire. Et en plus, "j'ai eu des gros problèmes avec la production", "sur les montages d'images" a-t-il ajouté. Selon lui, "chaque saison c'est de pire en pire". Pascal était même en colère contre l'attitude de Denis Brogniart. Koh Lanta fait donc partie de son passé, et c'est un nouveau chapitre de sa vie qu'il ouvre avec TPMP.