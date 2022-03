TPMP : des chroniqueurs hautains avec le public ? Ils réagissent après des révélations peu flatteuses

Ce lundi 28 février 2022, Cyril Hanouna est revenu sur les déclarations d'un certains Alex. Dans son podcast intitulé J'ai testé pour vous, il évoque son expérience dans le public de TPMP. "On voit une équipe de potes qui discutent, se charrient, parlent avec le public, comme Raymond qui est vraiment un homme très simple. Seul bémol : Géraldine Maillet et Guillaume Genton. Ils sont restés sur leur téléphone toute la soirée et étaient vraiment très peu sympathiques avec le public. On ne va pas se mentir, ils étaient très hautains" explique-t-il.

"Je suis quelqu'un de très timide"

Géraldine Maillet a tout de suite pris la parole pour défendre son camarade qui a récemment choqué les téléspectateurs en abordant ses dépenses. "Moi, je me sens responsable. Parce que moi j'ai la réputation d'être hautaine. Mais Guillaume Genton est tellement adorable, tellement simple, proche des gens et chaleureux. J'ai l'impression de l'avoir gangrené. Normalement, il parle tout le temps et à tout le monde. A cause de moi, il est dans la spirale" s'accuse la femme de Daniel Riolo.

Le chroniqueur, qui a avoué avoir participé à des fêtes clandestines, s'est expliqué à son tour. "Je suis désolé que des gens pensent que je suis hautain. En vrai, on a tous des personnalités très différentes autour de la table et Raymond est quelqu'un de très extraverti et qui va vers tout le monde. En ce qui me concerne, ce qui peut passer pour du mépris, c'est en réalité de la timidité. C'est vrai ! Je suis quelqu'un de très timide" déclare celui qui est tombé sous le charme de Laure-Alice Bouvier, devant ses collègues peu convaincus.

En effet, certains se sont moqués de lui en indiquant que quelqu'un de timide et qui ne veut pas être vu, ne se balade pas toute la journée dans Paris à bord une grosse voiture de luxe rose...