TPMP : Benjamin Castaldi balance la technique folle pour faire entrer des drogues dans Secret Story

Depuis le début de la saison des Marseillais au Mexique, plusieurs candidats ont été visés à plusieurs reprises par des rumeurs de drogue. Greg Yega a été accusé de prendre de la cocaïne, tout comme Maëva Ghennam, qui a démenti ces informations en dévoilant une preuve ultime. Dans TPMP, ce lundi 28 mars 2022, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur ces polémiques et ont révélé qu'il existait des problèmes de drogue depuis le début de la télé-réalité en France. Benjamin Castaldi, présentateur de Secret Story pendant huit ans, a d'ailleurs fait d'incroyables révélations !

De la drogue dans les cols de chemise

"Sur Secret Story, on savait que ça rentrait, et on cherchait à chaque fois comment c'était possible. C'est vrai qu'il y a une saison qui était très compliquée pour nous" dévoile celui qui a récemment fini en boxer sur le plateau. "Il y a des caméras partout, vous n'êtes pas très forts" fait remarquer Cyril Hanouna, avant que l'ancien animateur de TF1 n'explique : "Je vais vous dire la vérité. Il y avait un système de livraison qui passait par les cols de chemise et la blanchisserie. Ils envoyaient leur linge sale et quand il revenait bien propre, il y avait de la cocaïne dans les cols".

"Je ne crois pas du tout que la prod soit complice. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de livraison de cocaïne, d'herbe, etc... Mais c'est inhérent à la télé-réalité depuis le début !" précise le papa de Simon Castaldi, qui serait actuellement sur le tournage des Apprentis aventuriers.