Top Chef 2021 : l'émission de retour sur M6, découvrez la date de diffusion

Top Chef bientôt de retour

Non, Top Chef n'est pas terminée. Plus de six mois après la diffusion de la saison 11 qui a permis à David Galienne de remporter le titre, la célèbre compétition gastronomique reprendra prochainement pour une saison 12. Ainsi, sortez votre toque et votre agenda, on a la date de diffusion : c'est le 10 février prochain que l'émission effectuera son grand retour sur nos écrans.

Une année compliquée pour les candidats

Et vous vous en doutez, crise sanitaire liée au Covid-19 oblige, cette nouvelle édition de Top Chef ne ressemblera à aucune autre. Comme l'a révélé Télé-Loisirs, le tournage a été effectué à huis clos avec des candidats placés dans une bulle. Autrement dit, là où les participants pouvaient habituellement souffler en retrouvant leurs proches entre deux épreuves, ils ont cette fois-ci été isolés de tout le monde durant l'intégralité du tournage et ont donc dû habiter à l'hôtel pendant plusieurs semaines.

De quoi logiquement faire monter la tension mais également... la solidarité. Malgré la compétition et l'ambiance pesante apportée par l'épidémie et l'isolement, Philippe Etchebest a confié au site, "Est-ce lié au fait qu'ils soient confinés ensemble depuis le début ? Ils sont vraiment ensemble, ils n'ont pas d'autre choix que de partager leur quotidien tous les jours. Ils s'aident beaucoup entre deux. Ils sont chouettes".

Enfin, pour rappel, cette saison 12 aura pour thème "la créativité sans limite", ce qui obligera les candidats à faire parler leur talent pour l'improvisation. Selon les premiers détails, ils seront notamment invités à inventer un nouveau mode de cuisson instantané ou bien à mettre en scène une dégustation inédite sans couverts ou assiettes. Oui, on peut s'attendre à de belles choses !