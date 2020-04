Tom Felton (Harry Potter) embrasse le frère de Taylor Swift dans le trailer de Braking for Whales

Mais attention, Austin Swift n'est pas seulement le frangin de Taylor Swift. Il a aussi sa propre carrière. Pas dans la chanson, mais dans l'acting. L'acteur a en effet notamment tourné dans le film Live by Night (réalisé et avec Ben Affleck), dans le thriller I.T. (avec Pierce Brosnan) et dans le film d'horreur We Summon the Darkness (avec Alexandra Daddario).

De quoi ça parle ?

Mais en dehors du bisou entre Tom Felton et Austin Swift, quelle est l'histoire de Braking for Whales ? Comme l'indique le site IMDB, c'est "un frère et une soeur dysfonctionnels" qui "sont obligés de s'entendre entre eux et avec eux-mêmes sur le dernier souhait de leur mère récemment décédée". Quel est le dernier voeu de leur maman ? Mettre ses cendres dans le corps d'une baleine. Oui, vous avez bien lu. Une comédie dramatique qui a l'air à la fois drôle et touchante donc, mais surtout complètement barrée.

Côté casting, l'interprète de Drago Malefoy qui avait donné la raison so cute pour laquelle il n'a jamais revu les films Harry Potter et le petit frère de la star de la pop ont donné la réplique à des acteurs que vous avez sûrement déjà vu. Dans ce nouveau long-métrage, vous retrouverez en effet Tammin Sursok (Siena dans Hannah Montana et Jenna dans Pretty Little Liars), Wendi McLendon-Covey (Rita dans Mes meilleures amies et Tara dans Magic Mike), David Koechner (Todd dans The Office et détective D. Fusco dans la saison 3 de Twin Peaks) ou encore Carrie Clifford (Clarice dans Crazy Ex-Girlfriend).