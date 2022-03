Tom Brusse accusé de couple fake avec Sara dans Secret Story Espagne : Sarah Lopez réagit

Sur Instagram, Sarah Lopez est aussi revenue sur sa rupture choc et en direct à la télé : "Il y a les blessures qu'on voit de l'extérieur et celles à l'intérieur que des gens comme moi, tentent de cacher. Cette-fois, je n'ai pas vraiment eu le choix... et si j'ai perdu gros, je me dis aujourd'hui, que j'ai gagné bien plus. Bien mieux. Je vous aime".