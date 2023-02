Toi chez moi et vice versa : Ashton Kutcher et Reese Witherspoon se détestent-ils depuis le tournage ? L'acteur obligé de réagir après des photos gênantes

Ashton Kutcher dévoile la vérité sur cette affaire

Invité dans le podcast Chicks in the Office afin de s'expliquer sur cette affaire et dévoiler l'envers du décor de cette improbable soirée, l'interprète de Peter dans Toi chez moi et vice versa a dans un premier temps confié que tout était parti d'une bonne intention de sa part. Conscient de ce qui s'était passé en 2021 au Festival de Venise où l'amitié entre Oscar Isaac et Jessica Chastain s'était retrouvée au centre de tous les fantasmes, Ashton Kutcher voulait simplement anticiper les réactions en évitant de nourrir la boîte à scandales.

"Imaginez le truc : si j'avais mis ma main autour de sa taille, et que j'étais apparu très proche d'elle, il y aurait immédiatement eu une rumeur sur une supposée liaison entre elle et moi, a-t-il expliqué afin de légitimer son attitude sur le tapis rouge. Or, en apparaissant à côté d'elle, les mains dans les poches, il n'y avait aucune chance de voir une telle rumeur voir le jour". Une technique efficace, qui s'est malheureusement retournée contre lui. "Bon, au final la rumeur s'est transformée en 'ils ne s'apprécient pas'", a-t-il précisé avec amusement.

Puis, dans un second temps, le comédien a dévoilé l'autre raison qui explique la crispation de son visage sur certaines photos (pas toutes !) : il est malentendant d'une oreille. "Je ne sais jamais qui crie mon nom, je sais juste que beaucoup de gens crient 'Reese ! Ashton ! Ici !', a-t-il contextualisé au sujet de ces photoshoots improvisés. Et si vous pensez que durant ces 20 minutes vous n'allez jamais, à aucun moment, en ressortir avec une tête bizarre... alors vous êtes plus doué que moi, mais ça me va !