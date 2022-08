TikTok : grosse nouveauté en approche ! La mise à jour qui va vous rapprocher de vos crushs

Pendant qu'Instagram copie chaque jour un peu plus TikTok, le réseau social chinois trace son chemin. Côté pile, le nombre d'utilisateurs continue de grimper, le top des stars les plus suivies bouge et les challenges débiles ou marrants se multiplient. Côté face, pas d'immobilisme non plus. Et une grosse nouveauté ne devrait pas tarder à débarquer via une mise à jour.

Rapprochez-vous de vos crushs et découvrez votre quartier

C'est Matt Navarra, un mec bien renseigné sur les sujets tech, qui a balancé l'info. TikTok va proposer une fonction qui permet d'ajouter sa localisation ou d'en chercher une. L'idée est proche de la carte proposée par Snapchat ou de la localisation présente sur Insta. Pas une innovation réelle donc mais une fonction qui devrait être bien utile.

L'info est plus que crédible puisqu'elle a été plus ou moins confirmée par un porte-parole de TikTok interrogé par TechCrunch qui indique que la firme reste au taquet pour "enrichir l'expérience TikTok".

En clair, et selon les observations faites sur le test débuté en Asie, vous pourrez bientôt chercher un bar, un resto, un musée ou n'importe quel lieu d'intérêt. Mais avec l'ajout de la possibilité de préciser sa localisation sur une vidéo, ce flux spécial "Nearby/Local/À proximité" (qui devrait avoir droit à son propre onglet), les utilisateurs pourront aussi voir et découvrir des créateurs proches d'eux. L'occasion parfaite pour faire connaissance avec le/la BG de votre quartier, le/la comique de votre ville, etc.

Et forcément puisqu'on parle de TikTok, son algorithme tout-puissant devrait aussi filer un coup de main aux marques qui se feraient alors un malin plaisir de cibler des utilisateurs en fonction de leur localisation précise. Et donc de leur proposer des pub toujours mieux adaptées. Un coup gagnant pour tous ? A voir si la mise à jour sera validée et verra réellement le jour au niveau mondial.