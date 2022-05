The Wilds saison 2 : stop ou encore, faut-il continuer de mater la série Amazon Prime Video ?

Il va se passer quoi dans la saison 2 ?

Comme la saison 1, la saison 2 montre des épisodes avec une alternance entre le passé et le présent, des flashbacks qui permettent d'en apprendre davantage sur les personnages. Mais cette suite est surtout composée d'un nouveau casting avec des acteurs masculins, en plus des actrices féminines qui étaient les stars de la saison 1. On en découvre plus sur le piège et l'expérience sociale, mais les réponses mènent aussi à se poser encore plus de questions. La tension et le suspense sont à leur comble dans les nouveaux épisodes, et un nouveau cliffhanger intervient à la fin de saison 2, ce qui laisse présager une saison 3.