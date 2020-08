The Walking Dead - World Beyond saison 1 : un vaccin anti-zombies trouvé dans le spin-off ?

C'est en 2010 qu'AMC a diffusé le premier épisode de The Walking Dead. 10 saisons (bientôt 11) plus tard, le monde n'a finalement pas tant changé que ça. Les zombies sont toujours présents et en quête de chair humaine, tandis que les humains passent leur temps à s'entre-tuer afin de survivre. De quoi comprendre que le concept de "happy ending" est à proscrire pour cet univers ? Peut-être pas.

Un nouveau héros prêt à combattre le virus

Alors que notre monde actuel tente par tous les moyens de trouver un vaccin pour lutter contre le coronavirus, la question d'un remède pour vaincre les morts-vivants sera également prochainement abordée à l'écran. Ne vous attendez pas à voir Daryl se transformer en génie de la science du jour au lendemain, c'est dans World Beyond - le futur nouveau spin-off de The Walking Dead, que cette intrigue sera traitée.

Invité du Comic Con virtuel de cette année, Joe Holt - l'un de ses acteurs, a en effet confirmé que le Dr Leo Bennett, son personnage, aura pour objectif de "partager tout le savoir qu'il a pu acquérir et découvrir [pendant sa période au sein du groupe de la Civic Republic Military, celui-là même qui a enlevé/sauvé Rick, ndlr] concernant la possibilité de soigner ce virus, cette épidémie."

Bientôt un remède ?

Malgré tout, ne vous emballez pas, il est encore loin d'être la clé d'un tel vaccin. Si Joe Holt confesse que son personnage "est brillant", on le suivra surtout "partir en direction d'une autre communauté afin de l'aider avec son savoir". Autrement dit, sans matériel adéquat à ses côtés, on l'imagine mal mettre au point le remède miracle.

Néanmoins, cette information est importante et prometteuse pour une autre raison : elle nous confirme qu'une équipe dans ce monde tente réellement de trouver un vaccin et qu'il y a des avancées quelque part. Aussi, même si le Dr Leo Bennett ne sera probablement pas le sauveur tant espéré, savoir que les scénaristes l'utiliseront pour aborder ce thème nous laisse espérer d'autres réponses ailleurs. Il était temps !