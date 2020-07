The Walking Dead saison 11 : nouvel affrontement Negan vs Maggie ? Premières révélations

Retour des tensions avec Negan

Ce n'est plus un secret, Maggie sera de retour dans l'univers de The Walking Dead durant la saison 11 (voire peut-être même avant). Et forcément, ses retrouvailles avec Negan devraient être explosives. Comme l'a rappelé Angela Kang (la showrunneuse) lors du Comic Con virtuel de cette année, si le personnage de Jeffrey Dean Morgan a évolué, "Negan a vécu sa propre aventure personnelle et intérieure quand Maggie n'était pas là", l'absence de cette dernière fait qu'elle "n'a justement pas vu la moindre de ces choses".

Autrement dit, quand Maggie réapparaîtra dans cet univers, Negan sera toujours pour elle celui "qui a tué son mari et brûlé sa maison", là où tous les fans et tous les survivants sont passés à autre chose. De fait, le retour de l'héroïne incarnée par Lauren Cohan devrait (encore) nous ramener en arrière, "Ça ne sera pas une situation facile, pour aucun des deux. (...) Ce qu'elle sait, c'est que lorsqu'elle revient, Hilltop est détruit et le mec qu'elle pensait avoir laissé pourrir en prison est finalement libre de marcher avec les autres".

La crainte de répétitions ?

Une situation frustrante et un risque de répétition à venir, là où The Walking Dead a au contraire besoin d'avancer pour ENFIN apporter un peu de fraîcheur aux intrigues ? Oui, mais Angela Kang le promet, on devrait quand même assister à de belles choses. "Ces deux personnages vont devoir apprendre à cohabiter et ça va, je l'espère, être très cool à voir avec ces deux incroyables acteurs" a-t-elle ainsi dévoilé, avant d'ajouter ensuite, "On va tenter d'écrire en fonction de ce qu'ils sont capables d'offrir et on verra ce qu'il se passera".

On croise les doigts pour que le retour de Maggie serve effectivement à autre chose qu'à nous rappeler à quel point Negan n'a pas toujours été sympa et que la dynamique de ce duo évolue vers autre chose. La série commence vraiment à tourner en rond, ce qui s'en ressent sur ses audiences.