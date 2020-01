The Walking Dead saison 10 : l'origine du virus enfin dévoilée ?

Mais est-il vraiment sérieux ? Rien n'est moins sûr ! En réponse de ce tweet, de nombreux internautes ont mis en garde, expliquant que Robert Kirkman a certainement voulu faire une blague et ainsi troller les internautes. Dans le passé, il avait expliqué qu'il connaissait les origines du virus mais avait confié : "C'est un truc de science-fiction qui ferait que l'histoire serait encore plus bizarre. Peut être que dans des années, quand tout sera terminé, je le mentionnerais en interview. Un peu comme J.K. Rowling".



Pourtant, si on en croit Robert Kirkman, cette révélation que les fans attendent n'est pas si importante que ça et c'est pour cela qu'il n'en a pas dévoilé plus dans les comics. "Ce n'est pas important pour l'histoire et la vie des personnages. Ça n'aurait pas sa place dans l'histoire. Honnêtement, si un scientifique de Washington venait voir les personnages et leur expliquait ce qui est arrivé, ils diraient : 'Oh... ok'. Ça ne changerait pas leur vie du tout" avait-il expliqué.