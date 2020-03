The Walking Dead saison 10 : Beta prêt à se venger, Daryl affrontera Negan dans l'épisode 14

Michonne (Danai Gurira) vient peut-être de quitter The Walking Dead au cours de l'épisode 13 diffusé ce dimanche 22 mars sur AMC et OCS, mais cela ne signifie pas que la saison 10 est terminée. Au contraire, elle sera de retour dès le 29 mars prochain avec la suite de l'histoire qui promet de monter d'un cran niveau folie et tension.

Vengeances et nouveaux horizons

On peut le découvrir dans la bande-annonce de l'épisode 14, Carol va savourer sa vengeance en ajoutant la tête décapitée et zombifiée d'Alpha sur un pique afin d'envoyer un message à tous les Whisperers. De quoi les calmer et les forcer à faire la paix ? Pas du tout. Alors que Beta apparaît abattu par la mort de sa cheffe dans la vidéo, on peut également le voir lui succéder à la tête du clan et être prêt à mener une horde de zombies contre nos survivants préférés. Bref, la guerre ne fait que commencer.

Et du côté de nos héros ? Daryl pourrait profiter d'un moment d'inattention pour se venger de Negan, Eugene va parler de sa relation avec Stephanie - ce qui pourrait ouvrir la porte à un nouvel univers (va-t-on retrouver Maggie, censée être bientôt de retour, à la tête de la communauté du Commonwealth ?), et Ezekiel va partir à la découverte d'une ville.

Il ne reste que 3 épisodes dans cette saison 10, mais The Walking Dead a encore beaucoup de choses à nous offrir.