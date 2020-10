The Walking Dead : le retour de Michonne confirmé, mais où ?

Michonne va bientôt revenir

On s'en doutait, c'est maintenant officiel : Michonne a peut-être quitté The Walking Dead, mais l'héroïne de Danai Gurira a encore des choses à dire et à faire dans cet univers. Interrogé par Collider sur l'avenir du personnage, Scott Gimple - producteur de la franchise sur AMC, a confirmé, "La fin qui a été mise en scène dans la série était, d'une certaine façon, le début de sa nouvelle histoire".

Aussi, Scott Gimple l'a promis, la survivante au katana nous réserve encore de jolies choses à l'écran, "Est-ce qu'elle sera de retour ? Absolument. Vous allez revoir Michonne, oui. On va de nouveau raconter des histoires avec elle". Une révélation qui devrait ravir les nombreux fans et qui nous interroge désormais.

Un retour, mais où ?

De quelle façon Michonne va-t-elle réapparaître dans cet univers ? L'hypothèse la plus crédible voudrait qu'elle débarque dans la future trilogie de films prévue par les producteurs. Après tout, celle-ci est censée être centrée sur Rick afin de raconter ce qui lui est arrivé depuis sa disparition, et Michonne partait justement à sa recherche lors de son dernier épisode dans The Walking Dead.

Toutefois, on le sait également, les producteurs ont envie d'étendre davantage cet univers, notamment à travers des spin-offs. Cela a déjà été confirmé, une série portée par Norman Reedus (Daryl) et Melissa McBride (Carol) a récemment été commandée, tandis qu'une fiction d'anthologie sera aussi au programme d'ici 2023. De fait, avec un personnage autant apprécié des fans, il n'est pas idiot d'espérer voir l'équipe créative lui imaginer son propre terrain de jeu... Et cette question semble toujours se poser dans les bureaux puisque Scott Gimple n'a rien voulu révéler à ce sujet.

Une chose est sûre, ce sont les zombies qui vont passer un sale quart d'heure.