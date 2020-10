The Voice Kids 2020 : la nouvelle règle qui va tout changer pour la finale

Une soirée 5 étoiles

Ce samedi 10 octobre 2020, TF1 diffusera la finale de la 7ème saison de The Voice Kids. Un événement très attendu des téléspectateurs, qui verra s'affronter 8 jeunes candidats : Lissandro et Sara (Team Jenifer, qui sera absente pour cause de Covid), Naomi et Abdellah (Team Kendji Girac), Rébecca et Ema (Team Patrick Fiori) et Rania et Enzo (Team Soprano).

Cette année encore, la production a par ailleurs mis le paquet afin d'offrir aux fans et aux talents une soirée inoubliable. Cela a récemment été annoncé, de nombreuses stars débarqueront ainsi sur la scène afin de faire le show en musique. Au programme ? Julien Doré aura pour rôle celui de Super Coach de la finale, tandis que Gims, Louane, Florent Pagny ou encore Dadju donneront de la voix en compagnie des jeunes artistes. De quoi s'attendre à des performances mythiques.

Une nouvelle règle très importante

Mais surtout, c'est une nouvelle règle qui devrait faire monter les enjeux et la tension sur le plateau. Tournée en direct, cette finale sera en effet dirigée par les téléspectateurs. Jusqu'à présent, le public avait la possibilité de voter pour un candidat par équipe afin d'envoyer un représentant de chaque coach lors de l'étape ultime. Cette année, ça sera différent.

TF1 l'a dévoilé, si 4 candidats seront bien choisis au cours de la soirée afin d'atteindre le dernier carré de l'émission, les téléspectateurs auront désormais la possibilité de voter pour deux membres d'une même team. De fait, les 4 derniers chanteurs à s'affronter ce soir pourraient ne pas appartenir aux 4 coachs. Cela devrait forcément rehausser le niveau des duels et apporter un sentiment d'incertitude très appréciable.

Cependant, rassurez-vous, la suite de l'émission restera identique : les 4 heureux élus s'affronteront une dernière fois grâce à un duo avec leur coach et les téléspectateurs voteront ensuite pour le meilleur d'entre eux.