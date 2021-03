The Vivi (The Voice 2021) s'excuse à nouveau : "Je ne suis pas raciste ou homophobe"

Alors que tout le monde l'imaginait comme l'un des favoris de The Voice 2021 suite à sa performance lors des auditions à l'aveugle sur Suicide social d'Orelsan , The Vivi ne participera finalement pas au reste de l'émission. La raison ? Des messages / "blagues" polémiques de l'artiste postés sur Twitter il y a plusieurs années ont été déterrés par quelques internautes, ce qui a contraint la production à exclure le candidat afin d'éviter le moindre scandale à l'avenir.

The Vivi s'excuse encore

Invité de Touche pas à mon poste ce lundi 8 mars 2021 afin de revenir sur cette affaire, Vincent a révélé "comprendre le choix" de la production au sujet de son éviction. Puis, interrogé par Gilles Verdez sur un possible sentiment d'abandon, le chanteur a au contraire endossé la responsabilité de cette situation, "Je ne pense pas [avoir été jeté en pâture]. La prod nous dit bien de faire attention à nos tweets".

Surtout, The Vivi a une nouvelle fois tenu à faire amende honorable face à cette polémique. Après avoir confessé, "Je tiens à dire à toutes les personnes qui ont pu être offensées, ce que je comprends carrément, que je m'excuse", l'ex-protégé de Vianney a précisé, "A l'époque, j'étais sur internet avec des potes et on rigolait. C'est de l'humour nul. C'était du 2nd, 3e, 10e degré."

Le chanteur soutenu par Vianney

C'est d'ailleurs sur ce point qu'il a choisi d'insister. Tandis que ses messages avaient été postés alors qu'il n'était qu'un adolescent, The Vivi a rappelé qu'ils n'étaient l'oeuvre que de la provocation stupide et ne représentaient en rien ses propres valeurs à ce jour, "Je voulais venir ce soir pour m'excuser et faire comprendre aux gens que je ne suis pas raciste, homophobe, pédophile, misogyne".

Là où le public pourrait mettre du temps à lui pardonner et tourner la page, le chanteur semble néanmoins pouvoir déjà compter sur un soutien de poids. Auprès de Cyril Hanouna, The Vivi a en effet révélé avoir "eu Vianney au téléphone". Et s'il n'a pas souhaité s'épancher sur leur discussion, "Je ne peux pas parler en son nom pour pas le foutre dans la sauce", il a néanmoins confié avoir apprécié cet appel, "Il m'a donné de la force et il a compris que c'était de l'humour".