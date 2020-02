The Rose : le groupe de K-pop pas payé depuis 3 ans ? L'agence répond, les fans en colère

Après la condamnation de deux stars de K-pop fin novembre 2019 pour viol en réunion, un nouveau scandale vient d'éclater dans le monde de la K-pop. Ce vendredi 28 février, le groupe The Rose a révélé avoir demandé l'annulation de son contrat avec l'agence J&STAR Ent., l'accusant de ne pas l'avoir payé depuis ses débuts, il y a 3 ans. Plusieurs membres du groupe, composé de Kim Woo Sung, Park Do Joon, Lee Ha Jun, and Lee Jae Hyung, ont dénoncé un abus de confiance, une violation de contrat ainsi qu'un défaut de règlement. A la signature du contrat, l'agence leur avait promis un salaire mensuel, sauf qu'ils n'auraient jamais rien perçu. Après avoir tenté de demander des explications, ils n'auraient reçu aucune réponse de la part de l'agence.

The Rose pas payé en 3 ans ?

Ce n'est pas tout : ils dénoncent également le programme irraisonnable prévu par l'agence et dévoilent que celle-ci aurait décidé de lancer une tournée de 17 villes américaines pour 2020, en seulement 32 jours, sans consulter aucun des membres. A cause de toutes ces raisons, The Rose a décidé de mettre fin à son contrat et de porter plainte contre l'agence. "Nous voulons juste mettre fin au contrat exclusif dès que possible. Nous nous excusons auprès de nos fans", ont-ils déclaré. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de ces derniers via le hashtag #WeStandWithTheRose, en Trending Topics sur Twitter.