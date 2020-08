The Rental : Dave Franco livre un huis-clos horrifique haletant

L'inspiration de Dave Franco pour ce huis-clos haletant

Dès les premières minutes, il règne une ambiance sombre, oppressante et dérangeante dans The Rental. Pour son premier film, Dave Franco (le frère de James Franco déjà vu au cinéma en tant qu'acteur dans Insaisissables et Nos pires voisins) livre un thriller qui monte crescendo jusqu'à devenir un slasher flippant dont on ne sort pas tout à fait indemne. Un huis-clos haletant dans lequel il raconte comment deux couples sont observés et traqués alors qu'ils ont loué une maison de vacances. "J'ai été inspiré par ma propre paranoïa sur le concept de partager sa maison et j'ai pensé que, même si notre pays est plus que jamais divisé et que personne ne fait confiance à personne, nous faisons tout de même confiance et vivons dans la maison d'un étranger grâce à quelques commentaires positifs" raconte l'acteur devenu réalisateur dans une interview à Indiewire. C'est sûr, vous réfléchirez à deux fois la prochaine fois que vous louerez un appart ou une maison en ligne.

Côté acteurs, Dave Franco s'est entouré de visages connus. Alison Brie (qui n'est autre que l'épouse de Dave Franco et a joué dans les séries Community et GLOW) et Dan Stevens (La belle et la Bête, Legion, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) jouent le couple Charlie/Michelle tandis que Sheila Vand (vue dans la série Snowpiercer et Triple frontière) et Jeremy Allen White (Shameless) jouent l'autre couple, Mina et Josh. Un quatuor convaincant qui est au coeur du film et qui oscille entre humour et horreur.

Une suite possible !

La belle réussite de The Rental, c'est aussi sa fin qui laisse la porte grande ouverte à une possible suite. Dave Franco confie d'ailleurs qu'elle n'est pas impossible. "C'était mon intention dès le début de laisser une fin ambiguë qui pourrait permettre de continuer l'histoire si nous en avons la chance. J'ai une idée très forte de ce que je voudrais faire dans une suite. (...) Je peux dire que la suite parlerait de la mythologie de notre méchant et pourrait quitter les Etats-Unis" a teasé l'acteur à Forbes. Une nouvelle franchise avec un slasher ? On est déjà prêts !