The Mandalorian saison 3 : le personnage de Cara Dune sauvé malgré le renvoi de Gina Carano ?

Gina Carano virée, son héroïne sauvée ?

Suite à ses nombreuses prises de position polémiques sur ses réseaux sociaux, Gina Carano a été virée de la série The Mandalorian par Lucasfilm. Dans un communiqué, le studio a notamment déclaré : "Gina Carano n'est désormais plus employée par Lucasfilm et il n'y a aucun projet à venir avec elle. Ses messages sur ses réseaux sociaux qui dénigrent des personnes en fonction de leurs identités culturelles et religieuses sont odieux et inacceptables".

Le problème, c'est que Cara Dune - son personnage, était censée faire partie de l'avenir des productions séries de Disney+ adaptées de l'univers Star Wars. Selon les sources de nombreux médias américains, Disney avait notamment prévu d'annoncer la création d'un spin-off centré sur l'héroïne, comme ce sera bientôt le cas pour Boba Fett.

Une nouvelle actrice pour Cara Dune ?

Aussi, d'après les informations du Hollywood Reporter, plutôt que d'annuler tous ces plans, les têtes pensantes des studios songeraient désormais à recruter une nouvelle actrice pour porter les prochaines aventures de ce personnage, que ce soit dans The Mandalorian ou ailleurs. Une révélation déjà démentie par Lucasfilm, mais qui selon le site serait néanmoins inévitable pour deux raisons. La première concernerait l'importance de l'histoire que le réalisateur/créateur Jon Favreau tente d'écrire sur Disney+ à travers ces nombreuses fictions. La deuxième serait tout simplement liée à... des objectifs financiers.

Et pour cause, suite aux polémiques et au renvoi de Gina Carano, la société Hasbro a annoncé avoir arrêté la production de jouets/figurines en lien avec Cara Dune, tandis que Amazon a déjà retiré de son catalogue la plupart des objets autour de ce personnage. Or, on le sait, le merchandising est plus important que tout pour Disney, encore plus dans une telle période de crise sanitaire et économique.

A l'heure actuelle on ne sait pas encore quelle actrice pourrait être choisie pour remplacer Gina Carano dans cet univers, mais les fans ont déjà une petite idée en tête. Depuis quelques jours, un mouvement a en effet été lancé sur les réseaux sociaux afin de motiver les producteurs à recruter Lucy Lawless aka l'ex-interprète de Xena la guerrière, également vue dans Spartacus ou Agents of Shield.