The Flash, Supergirl, Superman... les héros de la CW portent désormais le masque

"Gneu gneu gneu, le masque m'empêche de respirer !", "Gneu gneu gneu, vous me privez de mes libertés en m'imposant un masque !", "Gneu gneu gneu, j'ai trop chaud avec un masque". Ça ne vous aura pas échappé, depuis le début de l'épidémie mondiale de Covid-19, il ne se passe pas une journée sans que quelques personnes au QI plus bas qu'Homer Simpson ne se plaignent de l'outil le plus efficace, à l'heure actuelle, pour contrer le virus.

Les héros ne sortent pas sans masques

De quoi inquiéter les gouvernements, mettre en danger la vie des autres et saouler les nombreux super-héros de nos séries préférées. La CW vient en effet de le révéler, tandis que Flash, Supergirl, Superman (qui aura bientôt sa propre fiction), Stargirl, Black Lightning... ne reviendront pas sur nos écrans avant le début de l'année 2021 aux USA, ces cultissimes personnages ont décidé de passer à l'action afin de réveiller certaines consciences.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, à l'occasion d'un photoshoot très spécial pour des affiches, chacun a pris la pose masqué avec pour slogan, "Les véritables héros portent des masques". Une action simple mais efficace qui nous rappelle ainsi que le masque n'est pas qu'un accessoire de mode (ou de torture, c'est selon...), mais bien d'une utilité publique capable de sauver des vies. Et surtout, en nous prouvant que les héros en portent au quotidien, alors même qu'ils enchaînent des missions à hauts risques, cela conforte l'idée que l'on n'a aucune excuse pour ne pas en mettre.

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : est-ce qu'il s'agit d'un simple coup de communication de la part de la CW ou les personnages (et les figurants) porteront-ils réellement des masques à l'écran lors des prochains épisodes ? Si la première option semble la plus logique, la seconde n'a rien d'impossible non plus étant donné que le virus sera toujours là l'an prochain...