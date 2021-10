The Flash saison 8 : Grant Gustin dévoile le nouveau costume... et tease la fin ?

La diffusion de la saison 8 de The Flash ne débutera pas avant le 16 novembre 2021 sur la CW aux USA, mais Grant Gustin vient déjà de nous offrir un avant-goût très cool. En effet, à l'occasion du DC FanDome organisé ce week end, l'interprète de Barry Allen en a profité pour dévoiler le nouveau costume de son personnage.

Un nouveau costume spécial pour Barry

Au programme ici ? Rien de très révolutionnaire au niveau du logo, du masque ou de la texture, mais une nouveauté très appréciable : cette année, les bottes du super-héros seront intégralement dorées (voir ci-dessous). Un simple détail ? Pas du tout. L'acteur l'a assuré lors d'une conférence, il s'agira tout simplement de "l'élément final qui manquait" !

"J'ai adoré toutes les versions du costume de The Flash que l'on a pu avoir dans la série, mais celui de cette saison est le plus proche de toutes les versions que l'on peut retrouver dans les comics, a confié Grant Gustin, qui a ensuite ajouté, J'ai toujours eu le sentiment que ces bottes seraient la touche finale au costume".

Bientôt la fin de la série ?

Une déclaration enthousiaste de la part du comédien, qui pose malgré tout une question : est-il indirectement en train de teaser la fin de la série ? Depuis quelques mois maintenant, des rumeurs laissent en effet entendre que The Flash pourrait prendre fin au terme de la saison 8. A ce jour, ni la CW, ni les créateurs n'ont souhaité réagir à ce sujet, mais cette révélation de Grant Gustin a de quoi nous intriguer.

Et pour cause, par deux fois il considère cette nouveauté comme la touche finale au costume. Autrement dit, celui-ci ne devrait pas évoluer et a donc atteint sa limite. Faut-il y voir un parallèle avec The Flash ? Faut-il comprendre que la série a pleinement exploité son potentiel ? Entre ça + les retours de certains personnages cultes cette année + la mise en place d'un crossover exceptionnel pour lancer la saison, ça sent clairement la fin d'une ère.