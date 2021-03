The Flash saison 7 : Grant Gustin annonce un arc tiré des comics, retour de Zoom en approche ?

Ezra Miller a peut-être vu sa version de Flash se réconcilier avec le public grâce à la mise en ligne de la Snyder Cut de Justice League, ce qui est de bon augure à l'amorce du tournage de son propre film solo qui s'intégrera au DCEU, mais c'est vite oublier qu'il existe une autre version du super-héros à la télévision, au sein du Arrowverse de la CW.

The Flash va adapter un arc des comics

Et comme l'a confié Grant Gustin - son interprète, la saison 7 de la série The Flash devrait prochainement faire le bonheur de tous les fans des comics DC. Souvenez-vous, lors de l'épisode 3 diffusé le 15 mars dernier aux USA, on y découvrait la création d'un arc-en-ciel d'éclairs au moment de faire repartir la Speed Force.

Un simple clin d'oeil aux Power Rangers des années 90 ? Pas du tout. L'interprète de Barry Allen l'a révélé à TVLine, il s'agissait en réalité d'un teasing vis-à-vis d'une énorme intrigue à venir, "On va bientôt voir quelque chose qui sort tout droit d'un arc dans les comics". Selon l'acteur, il sera difficile de ne pas vibrer devant ce qui nous sera proposé, "C'est une intrigue vraiment cool que l'on va explorer durant plusieurs épisodes. Et j'étais super-triste au moment de conclure cet arc, parce que j'ai passé un moment incroyable à travailler avec les acteurs concernés. Je pense que ça va être une histoire vraiment fun pour le public".

Retour de certains super-vilains ?

A quoi peut-on s'attendre précisément ? Grant Gustin n'a logiquement rien dit, mais les fans de comics en sont déjà persuadés, la série devrait bientôt mettre en scène l'histoire liée à "Flash War". Au programme ici ? Celle-ci raconte tout simplement la création de trois nouvelles Forces qui s'ajoutent à la Speed Force (d'où les nouveaux éclairs), à savoir la Sage Force, la Strength Force et la Still Force, qui attirent notamment... le terrible Zoom. Et dans les comics, ce dernier s'éclate à faire souffrir le pauvre Barry en manipulant les nouveaux pouvoirs.

On ne sait pas encore à quel point The Flash suivra fidèlement les comics (normalement il est accompagné de Wally), mais on peut déjà s'attendre à voir de célèbres vilains refaire surface d'ici quelques épisodes. Vivement !