The Boys saison 3 : la date de sortie des nouveaux épisodes dévoilée, mais...

Tandis que Netflix ne semble toujours pas décidée à nous annoncer la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things, Amazon Prime Video vient à l'inverse de commencer le teasing concernant la saison 3 tant attendue de The Boys.

La date de sortie de The Boys saison 3 enfin connue

Ainsi, c'est à travers une vidéo publiée sur YouTube que la plateforme de streaming a révélé la grande nouvelle : c'est le 3 juin 2022 que l'on pourra découvrir la suite des aventures de Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Le Protecteur (Antony Starr) et Stella (Erin Moriarty). Le twist ? Comme c'était déjà le cas avec la saison 2, la programmation de ces nouveaux épisodes a été imaginée pour nous aider à les savourer.

Si l'on en croit le communiqué, seuls "les trois premiers épisodes" seront en effet proposés dès le 3 juin, tandis que "de nouveaux épisodes seront disponibles chaque vendredi suivant, jusqu'au final prévu pour le 8 juillet". Autrement dit, sans grande surprise, cela signifie que l'on aura seulement le droit à un épisode inédit par semaine.

De nouveaux épisodes sanglants

Pour rappel, cette saison 3 verra Jensen Ackles (Supernatural) se glisser dans la peau de Soldier Boys, le premier vrai super-héros de cet univers, et elle est déjà décrite comme la plus sanglante de la série. Au printemps dernier, Laz Alonso - l'interprète de Mother's Milk, révélait notamment une anecdote impressionnante à ce sujet : "Je vais vous laisser avec ça : quand je parlais avec l'une des maquilleuses artistiques en chef, notamment en charge de la commande de faux sang, elle m'a dit que pour toute la saison 2, en terme de volume exploité, ils ont à peine utilisé 5 litres de sang, croyez-le ou non. Or, pour la saison 3 [dont le tournage est en cours, ndlr] on a déjà utilisé plus de 15 litres de sang. Ca devrait donc vous donner une certaine indication concernant ce qu'il se passe dans l'intrigue". La hype est présente.