TEST Disney : Quel méchant se cache en toi ?

Quel méchant de Disney se cache en toi ?

Jafar Pas de chance pour toi, t'as des cernes et une barbichette aussi ridicule que celle de La Fouine. Mais en même temps, tu l'as bien cherché : ça t'apprendra à vouloir manipuler les autres et à ne rêver que de pouvoir. Quand on y pense, tu te fais battre par un mec qui se balade en tapis... C'est pire que de se faire ridiculiser par un gosse à trottinettes. La lose.

Maléfique T'es le genre de méchante à qui on a quand même envie de faire un câlin. En même temps, difficile de ne pas ressentir de la pitié pour toi quand on voit à quel point tes parents ne t'aimaient pas pour oser te donner un tel prénom. On sait que derrière ton regard noir se cache un petit coeur. Et rien que pour ça, on t'autorise un caca nerveux par mois. Mais pas plus.

Scar Tout le monde te déteste. Même le destin... Ah bah si, parce que pour se voir affubler d'un tel prénom AVANT MÊME d'avoir été victime d'une cicatrice aussi moche, faut vraiment pas être aimé. T'as clairement dû faire un truc moche dans une ancienne vie pour en arriver là. Et du coup, avec ce que tu viens de faire dans cette nouvelle vie (ASSASSIN !), on n'ose pas imaginer ce que sera la suivante. Tout ce que tu mérites, c'est de te réincarner en tronc d'arbre sur lequel les hyènes viendront se soulager.

Ursula On va pas y aller par quatre chemins : t'es moche. Que ce soit à l'intérieur avec ton cœur aussi noir que ton encre, à l'extérieur avec ta tête de Joker version Leader Price ou avec ton prénom qui, on ne sait pas pourquoi, nous fait toujours penser à "pustule", y a rien à sauver chez toi. Est-ce pour autant une raison d'être méchante ? Non. On est tous le plus moche de quelqu'un. Donc plutôt que de t'en prendre aux belles personnes innocentes, part à la recherche d'une autre personne hideuse pour te moquer d'elle. C'est ça, le cycle de la vie.

Cruella Difficile de faire plus méchant(e) que toi. Tuer des innocents ? Ok. Se débarrasser d'enfants trop bruyants ? On peut comprendre. Arnaquer des gens pour ton confort ? Pourquoi pas. Mais par contre, tuer des chiots, c'est NON ! C'est qui après qui va nous réconforter sur YouTube à travers des vidéos toutes mignonnes si on se met à chasser les chiens ? Plutôt que de vouloir être stylée avec ton manteau immonde, change déjà de fond de teint ! Même un zombie est plus rayonnant que toi.

Tu as droit à un pouvoir, tu choisis...

La chose que tu supportes le moins c’est…

Tu gagnes à l’Euromillions, qu’est-ce que tu fais avec ton argent ?

Si tu devais vivre dans une série, ce serait laquelle ?

Un pote t’as trahi, comment réagis-tu ?