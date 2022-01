TEST Fais ton choix parmi ces séries, films... et on te dira quel âge tu as

Fais ton choix parmi ces séries, films... et on te dira quel âge tu as

Quel âge as-tu mentalement ? Si tu t'es posé la question un jour, PRBK est là ! Réponds à ces 5 questions en choisissant ton film culte, ta série préférée ou bien le dessin animé que tu kiffes et on te dira quel âge tu as. Il peut y avoir des surprises !

Après notre quiz spécial dessins-animés , celui sur les Pokémon ou encore le test spécial perruques dans les séries , on essaie de deviner quel âge tu as en 5 questions. C'est facile : ci-dessous, choisis parmi les propositions avec ta série préférée, ton film culte, le dessin animé dont tu ne te lasses pas ou encore l'objet le plus culte. Avec tout ça, on te dira l'âge que tu as. A toi de jouer :