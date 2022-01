Teri Hatcher (Desperate Housewives) victime d'une fausse couche, les confessions inattendues de l'actrice

Si aujourd'hui, tout semble aller bien pour Teri Hatcher - qui a récemment retrouvé James Denton sur le tournage d'un film de Noël, la comédienne de 57 ans a en revanche connu quelques moments compliqués au début des années 2000. A la suite de son divorce d'avec Jon Tenney en 2003 après près de 10 ans de mariage, la comédienne - déjà maman d'une fille (Emerson Rose) née en 1997, avait en effet tenté d'avoir un deuxième enfant par insémination artificielle.

Teri Hatcher victime d'une fausse couche

Cependant, comme elle vient de le confier pour la toute première fois sur le plateau de Daily Pop aux USA, cette expérience a connu une fin douloureuse. A la suite d'un débat lancé sur le sujet des donneurs de sperme, Teri Hatcher a en effet révélé, "J'ai tenté de passer par là. Mais ça n'a pas marché".

"J'ai tenté d'avoir un second enfant par moi-même et j'ai donc suivi cette procédure, avec un donneur de sperme, a-t-elle ensuite précisé. Mais j'ai malheureusement fini par faire une fausse couche." Elle n'est bien évidemment par rentrer dans les détails, mais l'ex-star de Desperate Housewives a confessé que ce sujet était encore sensible pour elle, "Qui aurait pensé que j'allais raconter cette histoire aujourd'hui ?"

La comédienne amusée par les banques de sperme

Malgré tout, elle a tenu à insister là-dessus, son témoignage et son expérience ne doivent pas démotiver les personnes concernées à passer par là. Teri Hatcher l'a au contraire assuré, "Cela peut fonctionner, vous pouvez avoir un enfant de cette façon".

Puis, sur une note plus légère, la comédienne a même révélé à quel point ce processus pouvait être à la fois étrange et drôle. "C'est plutôt amusant [de passer par une banque de sperme]. Car vous choisissez vraiment tout. 'Est-ce qu'ils portent des lunettes ? Ont-ils de l'acné ? Ils sont grands comment ?' C'est vraiment intéressant quand vous regardez ça sous cet angle."