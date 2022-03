Tayc et Fauve Hautot : "plus belle femme du monde" le chanteur fait une grande déclaration à la danseuse

Une complicité accentuée pour le buzz

A l'instar de Michou et Elsa Bois, le duo Tayc et Fauve Hautot avait autant passionné les fans de Danse avec les stars en 2021 pour ses performances sur les parquets de l'émission que pour sa magnifique complicité. Au fil des semaines, le chanteur et la danseuse s'étaient en effet montrés très proches et avaient fait des étincelles devant les caméras et en coulisses. Une situation qui avait rapidement lancé des rumeurs de couple, ce qui avait beaucoup amusé les principaux intéressés à l'époque.

Oui, c'est en janvier dernier, quelques semaines après sa grande victoire, que Tayc confessait finalement une triste réalité : lui et son ancienne partenaire avaient volontairement joué avec le coeur des téléspectateurs pour gratter des votes. "Le buzz, c'est de faire croire aux gens ce qu'ils croient déjà, rappelait-il ainsi auprès de Fun Radio. Quand j'ai vu ce buzz, je me suis dit que j'allais l'alimenter un peu et ça a payé parce que tous mes Tiktok où il y a Fauve Hautot font 5 à 6 millions et les autres ne dépassent pas les 500 000". Un vrai sentiment de trahison.

Tayc fait une belle déclaration à Fauve

Pourtant, n'allez pas croire que leur relation n'était que du vent. Ce jeudi 3 mars 2022, Tayc vient au contraire de nous prouver qu'il est toujours autant attaché à Fauve Hautot, même plusieurs mois après la fin de DALS. A l'occasion d'une story postée sur Instagram, l'artiste a tout simplement fait les choses en grands pour célébrer l'anniversaire de la danseuse.

Dans un premier temps, la star lui a fait de très belles déclarations, que ce soit face caméra, "Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de l'une des plus belles femmes du monde, intérieurement, extérieurement, sur toutes les surfaces", ou par écrit, "Tous les jours sont tes jours... Mais celui-ci encore plus, Queen". C'est mignon.

Puis, visiblement nostalgique de ses moments passés en sa compagnie, Tayc a ensuite mis en place un très long diaporama composé de photos et vidéos dans lequel on le voit célébrer leur complicité et tous ces instants à deux aussi beaux que forts. Les plus vigilants auront même remarqué que certaines photos sont accompagnées d'un coeur... Hum hum...