Tamara : un 3ème film est-il possible ? On fait le point et ça sent plutôt bon !

Après avoir remporté Danse avec les stars en 2014, Rayane Bensetti faisait ses premiers pas dans un rôle principal au cinéma dans Tamara, sorti en 2016, où il donnait la réplique à Héloïse Martin, depuis devenue maman d'une petite fille. Depuis, l'acteur a enchaîné les rôles sur grand écran dans La Finale, Let's Dance ou plus récemment Super-héros malgré lui. Mais ses fans espèrent toujours une suite pour Tamara, quatre ans après la sortie de Tamara Vol.2. Et encore plus depuis que les films sont disponibles sur Netflix !

Rayane Bensetti nous a redonné espoir d'une suite

Officiellement, aucun projet de suite de Tamara n'est en préparation. Mais il ne faut pas perdre espoir de voir un jour un Tamara 3 sortir au cinéma ou sur une plateforme. Pourquoi ? Car les acteurs sont très chauds pour reprendre leurs rôles. Et d'ailleurs, Rayane Bensetti avait redonné espoir pour un nouveau volet en 2021. Lors d'une séance de questions/réponses avec ses abonnés, l'interprète de Diego avait confié qu'il était "fort possible" qu'un Tamara 3 voie le jour.

Lors de la sortie du 2ème film en 2018, l'acteur avait aussi confié à PRBK qu'il y avait une condition pour une suite. "Si on fait un 3, c'est parce qu'il y a une suite logique et que ça se passe encore une fois quelques années plus tard, qu'on passe par une autre étape de la vie. Il faut que ce soit un beau film (...) Il va falloir faire mieux pour le 3, sinon il n'y en aura pas" avait-il prévenu.

De son côté, le réalisateur Alexandre Castagnetti avait confié à Allociné que l'amour des fans était toujours présent, même des années après, dans une interview donnée l'an dernier. "Si on le fait, et je dis bien 'si' car ça dépend aussi du succès, il faudrait qu'il y ait une bonne histoire et qu'on parle encore de quelque chose de différent. (...) Donc s'il y a un troisième volet, je veux vraiment qu'on raconte une nouvelle phase de la vie de Tamara et de ses amis. Qu'on grandisse ensemble, avec le public. Et là je pense que ce sera un vrai bonheur de pouvoir faire encore un volet." avait-il déclaré. On est déjà 100% prêts pour un 3ème film !