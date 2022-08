Héloïse Martin maman : la star de Tamara a accouché de son premier enfant

L'été des stars sera rempli de bébés. Depuis quelques semaines, les naissances s'enchaînent chez les people. Rihanna a donné naissance à son premier enfant tout comme Jenna Ushkowitz connue pour son rôle dans la série Glee. Et ce n'est pas tout : Nabilla Benattia a accouché de son deuxième enfant.

Héloïse Martin est maman

A 26 ans, Héloïse Martin est devenue maman pour la première fois. Ce lundi 1er août 2022, l'actrice connue pour son rôle dans la saga Tamara et vue dans la série Grand Hôtel sur TF1 a annoncé la naissance de son bébé. La petite fille est née le 30 juillet. Quant au prénom ? La star et son amoureux ont choisi le doux prénom de Rose. "Amour inconditionnel. La plus belle et la plus grande émotion de ma vie..." a-t-elle posté sur son compte Instagram avec une photo du bébé.