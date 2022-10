Syndrome E : une saison 2 possible ? Oui mais il y a un twist !

La rentrée de TF1 était plutôt belle en matière de séries. Les téléspectateurs ont pu découvrir Vise le coeur avec Claire Keim et Lannick Gautry ; ont été transportés dans le passé avec Les Combattantes et pourront bientôt découvrir Addict avec Cécile Bois et I3P avec Marc Lavoine. Mais la série Syndrome E a aussi retourné le cerveau de tout le monde. Et notre duo d'enquêteurs n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Une suite déjà en préparation avec de gros changements

Selon Le Point, une suite de Syndrome E serait bien en préparation. Lors du lancement de la série sur TF1 avec Vincent Elbaz qui s'est métamorphosé pour le rôle, le site du journal avait précisé que la suite était "déjà en écriture". Mais il y a un twist : cette possible saison 2 pourrait en fait raconter une toute autre histoire. L'intrigue autour du syndrome E sera close à la fin de la saison 1 et la suite devrait donc s'inspirer d'un autre roman de Franck Thilliez, et donc potentiellement changer de titre. Reste à savoir lequel des romans de l'auteur sera adapté. Franck Sharko et Lucie Henebelle sont aussi présents dans les romans Gataca et Atomka.

Cette suite n'est pour l'instant pas officiellement annoncée par TF1. Interrogée par nos confrères d'Allociné, la réalisatrice de Syndrome E, Laure de Butler, a confié qu'elle n'était pas certaine de revenir pour une possible saison 2. "C'est une équipe avec qui j'ai adoré travailler. Mais j'ai besoin aussi d'aller ailleurs, de m'essayer à d'autres aventures. Après, tout dépend de quand, de comment. Mais en général, dans mon travail, je n'aime pas me reposer sur mes acquis. J'ai une passion pour les défis, pour la nouveauté. Mais on verra." a-t-elle expliqué.

Reste à savoir si TF1 donnera son feu vert après les audiences très moyennes de la série (pour les deux premières soirées, la série n'a réuni que 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne).