Dix kilos en moins ! Vincent Elbaz transformé pour Syndrome E, "Je ne voulais pas décevoir les fans"

Vincent Elbaz est de retour dans une série sur TF1. Après No Limit (diffusée entre 2012 et 2015), l'acteur a accepté de tenir le premier rôle de Syndrome E. Le pitch ? Franck Sharko, commissaire à Paris, et Lucie Hennebelle, inspectrice à Lille, enquêtent sur deux affaires qui semblent éloignées mais ont en fait de nombreux points communs. La série est adaptée d'un roman de Franck Thilliez, l'auteur des Rivières pourpres.

"Je ne voulais pas décevoir les fans du livre"

Sorti en 2010, le roman a de nombreux adeptes. Autant dire qu'incarner le héros était un poids supplémentaire pour Vincent Elbaz. En interview avec TVMag, l'acteur a avoué avoir ressenti une certaine pression. "Sharko a une communauté de fans, les gens ont lu les livres. J'avais une responsabilité, je ne voulais pas les décevoir." a-t-il expliqué. Même si le physique du personnage n'est pas vraiment décrit dans le livre, Vincent Elbaz s'est rapidement fait une idée de ce qu'il voulait montrer à l'écran, un héros "assez émacié au niveau du visage (...) Je le voyais à la fois amaigri et assez imposant", confie-t-il à L'avenir.

Vincent Elbaz s'est transformé pour le rôle

Pour coller à l'idée qu'il se faisait de Sharko, Vincent Elbaz a décidé de suivre un entraînement intense. "J'ai perdu 10 kg, tout en suivant un entraînement physique." explique l'acteur qui ajoute : "Cette préparation a été un subtil mélange entre perte de poids et musculation".