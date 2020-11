SWAT saison 4 : Kenny Johnson (Luca) a-t-il quitté la série en secret ?

Notez bien la date dans votre agenda, c'est le 11 novembre prochain que la saison 4 de SWAT débutera sur CBS aux USA. Une nouvelle année qui sera malheureusement plus courte que la précédente, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a motivé la chaîne à commander moins d'épisodes, mais qui verra les scénaristes s'intéresser enfin au passé d'Hondo (Shemar Moore ).

Luca absent de la saison 4 ?

En parlant des intrigues à venir, de nombreux téléspectateurs s'inquiètent actuellement de la possible absence d'un personnage emblématique de la série. Comme l'a fait remarquer un fan auprès de TVLine, alors que le tournage de la saison 4 a débuté en aout dernier, Kenny Johnson n'a visiblement toujours pas filmé la moindre scène. Doit-on comprendre qu'il a quitté la série dans le plus grand des secrets ? Que Luca, son personnage, n'apparaîtra pas cette année à l'écran ?

Rassurez-vous, la réponse est non. Tandis que le site américain a confié, "ce qui transparait sur les réseaux sociaux peut être trompeur", Aaron Rahsaa (producteur exécutif) a de son côté révélé qu'une intrigue entourant Lucas était au contraire bel et bien prévue, "On a quelques rebondissements le concernant qui arriveront assez vite. On va le voir travailler sur un projet encore plus énorme qui pourrait bien l'amener à s'absenter de la cité de Los Angeles."

Le producteur s'est rapidement arrêté dans ses révélations, "Je m'arrête là, je ne veux pas trop en dévoiler", mais ses propos suffisent néanmoins à confirmer que Luca aura bien évidemment un rôle à jouer en saison 4. Reste à savoir comment, pour quoi et avec quelles conséquences ?