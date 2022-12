Surprise ! Julien Tanti et Manon Marsault font leur grand retour chez Magali Berdah

Il y a plus d'un an, Julien Tanti et Manon Marsault ont surpris tout le monde en quittant Shauna Events pour rejoindre We Events. "Nous étions à Paris uniquement pour du professionnel. On a passé des merveilleuses années chez Shauna Events, mais on a décidé d'arrêter l'aventure avec Magali. Tout simplement pour des raisons professionnelles. Il n'y a vraiment rien derrière tout ça. On a de nouveaux objectifs et d'autres ambitions. Donc, on fait confiance à We Events", avait déclaré celui qui pourrait perdre sa place de chef des Marseillais de Le Cross.

Un départ qui a surpris tout le monde

"Quand il y a eu le scandale de la sorcellerie, ils ont tous voulu boycotter Carla et Kevin partout sur les émissions tout comme pour les placements. Ils voulaient les éteindre, ce qui est logique. Après, Magali est intervenue et a pris leur dos. Elle les a envoyés chez Hanouna pour qu'ils puissent avoir leur propre émission. Hanouna et Magali ont beaucoup pris leur dos. Mais ça ne plaisait pas aux Marseillais surtout aux Tanti sachant que Julien c'est le taulier", avait alors indiqué le compte Instagram spécialisé dans la télé-réalité, @TMZfrance, pour expliquer leur décision, avant d'ajouter : "Une des raisons pour lesquelles il a quitté Magali c'est le fait que Carla n'a jamais été sanctionnée par rapport à ce qu'elle a fait ce qui est très grave. (...) Les Tanti retourneront probablement chez Magali maintenant que Carla est partie"

Julien Tanti et Manon Marsault font un come-back retentissant chez Magali Berdah

Et bien la blogueuse a vu juste puisque les parents de Tiago et Angelina viennent d'annoncer en grande pompe leur come-back dans l'entreprise de Magali Berdah ! Julien et Manon ont dévoilé leur nouvelle adresse mail pro sur laquelle les marques peuvent les contacter. Sur les photos, on voit clairement le logo Shauna Events et celui qui aurait été obligé de quitter Le Cross à cause d'une blessure a mentionné l'agent star des candidats de télé-réalité.