Superman & Lois saison 1 : la série Supergirl effacée de cet univers ? Le showrunner répond

Pendant des années, les créateurs de Supergirl n'ont cessé de faire des clins d'oeil à l'univers de Superman. On s'en souvient, en plus de certaines références évidentes à Metropolis, Kara profitait parfois de son temps libre pour parler à son cousin (hors-caméras) afin de prendre des nouvelles et obtenir des conseils. Et on ne parle même pas des apparitions occasionnelles de Clark Kent à National City.

Pourquoi Supergirl n'est pas mentionnée dans Superman & Lois ?

Pourtant, à la surprise générale, alors que la CW a récemment lancé la série Superman and Lois, les créateurs du spin-off n'ont toujours pas fait la moindre référence à Supergirl. Au contraire, plus on regarde la fiction et plus on a le sentiment que celle-ci tente de se détacher de sa grande-soeur (les personnages n'ont d'ailleurs pas la même vie que celle qu'ils avaient à leurs débuts au sein du Arrowverse) et de se la jouer solo.

Est-ce une simple impression ou s'agit-il réellement d'une volonté de l'équipe créative ? A priori, c'est la première option qui est la bonne. Auprès de TVLine, Todd Helbing (le showrunner) a confessé que ce manque de liens entre les deux séries était simplement dû à des circonstances indirectes.

Il l'a d'ailleurs confié, une référence à Kara était normalement prévue dès l'épisode 2 de cette saison 1, "Quand Lois quittait le Daily Planet et qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur avec ses affaires récupérées à son bureau, l'une des choses qu'elle tenait était une photo d'elle aux côtés de Kara et Clark". Mais alors, pourquoi avoir supprimé ce passage ? Todd Helbing l'a assuré, il n'y avait aucune "raison intentionnelle" derrière, cela n'a pas été fait pour couper le cordon avec Supergirl. En réalité, "la scène a été coupée pour une question de temps".

Un problème post-Crisis

Une excuse un peu facile ? C'est possible. Après tout, ce n'est pas compliqué de mettre une photo en arrière-plan ou de lâcher un petit nom dans un dialogue afin de consolider les univers. Surtout, Todd Helbing l'a ensuite sous-entendu, les conséquences du maxi-crossover Crisis on Infinite Earths de l'an dernier pourraient en réalité être la véritable cause de cette sensation d'éloignement avec le reste du Arrowverse. Alors que "la pandémie a mis un frein à tous les projets" - notamment un crossover avec Batwoman et possiblement avec Supergirl, ces retards offriraient désormais de véritables casse-têtes aux scénaristes.

"Plus on s'éloigne de Crisis [qui a bouleversé totalement les mondes et vies de tous les héros, ndlr], et plus on a l'impression de faire face à une montagne de nouveaux problèmes où l'on doit à chaque fois expliquer les différentes connexions" a-t-il notamment admis. "On verra comment ça se passera l'année prochaine. On va réfléchir à ce qui fait sens pour nos séries, à ce que l'on peut faire ou non".

Le problème pour ceux qui espéraient un futur caméo de Kara dans Superman & Lois, c'est que la saison 6 de Supergirl - dont la diffusion reprendra cet été aux USA, marquera la fin de la série...